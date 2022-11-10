В Иране заявили о снижении торгового оборота с Азербайджаном

Товарооборот Ирана с Азербайджаном снизился относительно 2021 года, заявил вице-председатель Коммерческой палаты Ардебиля, член Торговой палаты Ирана Бехруз Пурсалиман, пишет иранское издание Sahebkhabar.

По его словам, в торговле между Ираном и Азербайджаном не было сбоев.

«Наши торговые отношения с Азербайджаном продолжаются и находятся в нормальных условиях, но объем нашей торговли с этой страной сократился примерно на 7% по сравнению с прошлым годом», - цитирует издание иранского чиновника.