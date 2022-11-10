Минобороны: Херсон под контролем армии Украины, но война далека от завершения

Вооруженные силы Украины 11 ноября вошли в Херсон, город «почти полностью» находится под контролем украинских войск, но пока там продолжается операция, заявил советник Министерства обороны Украины Юрий Сак. Об этом он сказал в комментарии ВВС.

Сак подтверждает, что российские военные переодеваются в гражданскую одежду и пытаются слиться с местными жителями. «Русские снимают военную форму, выбрасывают ее в мусорные баки и пытаются слиться с местными жителями. Мы призываем их сдаться, спасти свою жизнь и не вести себя глупо», — сказал Сак.

Представитель Минобороны подчеркнул, что Украине еще рано «успокаиваться», и что война далека от завершения.