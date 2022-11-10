Преподавание гражданской обороны в вузах обсудили МЧС и Минобразования
Министерство по чрезвычайным ситуациям и Министерство науки и образования провели научно-практическую конференцию на тему «Роль высших учебных заведений в подготовке населения к гражданской обороне, совершенствование преподавания гражданской обороны, усиление материально-учебной базы гражданской обороны, обсуждение существующих проблем». Мероприятие прошло в Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта.
В конференции приняли участие ответственные лица по вопросам гражданской обороны обоих министерств, проректоры по вопросам гражданской обороны высших учебных заведений республики, а также завкафедрами предмета «Гражданская оборона» и профессорско-преподавательский состав.
Основная цель мероприятия – роль вузов в подготовке населения к гражданской обороне, определение предстоящих задач в этой области и путей их реализации, повышение уровня знаний студентов, обучающихся в высших учебных заведениях по гражданской обороне, совершенствование преподавания предмета «Гражданская оборона», взаимный обмен идеями в целях укрепления материально-учебной базы и устранения существующих проблем, а также усиление взаимной деятельности между министерствами, рассказали в пресс-службе МЧС.
Начальник Управления гражданской обороны МЧС генерал-майор Ниязи Заманов рассказал о роли науки и образования в развитии системы гражданской обороны в целях повышения эффективности проводимой работы в сфере гражданской обороны. Заманов рассказал о важности усовершенствования знаний кадров, преподающих данный предмет, их подбора в соответствии с квалификацией и практическим опытом в области гражданской обороны, открытия кафедр гражданской обороны в вузах, издания учебно-методических пособий для преподавания предмета на азербайджанском, русском и английском языках. Он также подчеркнул необходимость повышения качества образования, обмена информацией и усиления взаимодействия между министерствами.
Советник министра науки и образования Ниджат Мамедли и член-корреспондент НАНА, заведующий кафедрой «Чрезвычайные ситуации и безопасность жизнедеятельности» Архитектурно-строительного университета Ислам Мустафаев рассказали о важности усовершенствования преподавания гражданской обороны и укрепления материально-учебной базы гражданской обороны.