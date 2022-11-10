Преподавание гражданской обороны в вузах обсудили МЧС и Минобразования

Министерство по чрезвычайным ситуациям и Министерство науки и образования провели научно-практическую конференцию на тему «Роль высших учебных заведений в подготовке населения к гражданской обороне, совершенствование преподавания гражданской обороны, усиление материально-учебной базы гражданской обороны, обсуждение существующих проблем». Мероприятие прошло в Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта.

В конференции приняли участие ответственные лица по вопросам гражданской обороны обоих министерств, проректоры по вопросам гражданской обороны высших учебных заведений республики, а также завкафедрами предмета «Гражданская оборона» и профессорско-преподавательский состав.

Основная цель мероприятия – роль вузов в подготовке населения к гражданской обороне, определение предстоящих задач в этой области и путей их реализации, повышение уровня знаний студентов, обучающихся в высших учебных заведениях по гражданской обороне, совершенствование преподавания предмета «Гражданская оборона», взаимный обмен идеями в целях укрепления материально-учебной базы и устранения существующих проблем, а также усиление взаимной деятельности между министерствами, рассказали в пресс-службе МЧС.