Лидеры тюркских стран подписали Самаркандскую декларацию

В Декларации главы государств и правительств, участвовавшие в Саммите, подтвердили свою решимость к дальнейшему углублению и расширению сотрудничества в многосторонних рамках Организации тюркских государств на основе общности истории, языка, культуры, традиций и ценностей.

По итогам IX Саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в Узбекистане 11 ноября, была подписана Самаркандская декларация.

В целях обеспечения тесной координации и взаимодействия по вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес, стороны договорились продолжить регулярные консультации по вопросам безопасности между правительствами и государственными институтами государств-членов в рамках Организации тюркских государств, призвали к более тесному сотрудничеству в оборонной промышленности и военной сфере.

В документе подчеркнута важность укрепления сотрудничества между государствами-членами в сферах цифровой экономики и четвертой промышленной революции.

Соответствующие институты государств-членов призвали сотрудничать друг с другом, в основном в сферах публичной дипломатии, коммуникаций и СМИ, укреплять отношения и координацию между соответствующими органами, в том числе государственными, неправительственными организациями, организациями средств массовой информации, учеными и руководящими лицами, бороться с дезинформацией в международной сфере и создавать новые возможности для сотрудничества с целью точного информирования широкой общественности.

В декларации также предусмотрена реализация пилотного проекта «электронная подпись» и продолжение сотрудничества по трансформации государственных услуг, создание цифровых платформ для электронных услуг и т.д. Подчеркнута важность продолжения деятельности, связанной с совершенствованием Транскаспийской волоконно-оптической инфраструктуры и ИТ-инфраструктуры в реализации проекта Цифрового Шелкового пути.

Главы государств и правительств поддержали усилия по реализации проектов «Узбекистан - Кыргызстан - Китай» и«Термез - Мазар-и-Шариф - Кабул - Пешавар», скорейшему открытию Зангезурского коридора, увеличению пропускной способности железнодорожной линии Баку - Тбилиси - Карс, расширению более качественного транспортного сообщения между Европой и Азией, а также диверсификации транспортных связей.

В то же время было высоко оценено объявление города Шемаха «Туристической столицей тюркского мира» на 2023 год.

В документе также приветствуется провозглашение турецкого города Бурса «Культурной столицей тюркского мира» в 2022 году, выражается удовлетворение мероприятиями, организованными в городе, высоко оценивается выбор города Шуша «Культурной столицей 2023 года».

Участники IX Саммита организации поздравили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и председателя Халк Маслахаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с награждением высшим орденом тюркского мира.

Был утвержден ряд документов по определению долгосрочной стратегии развития тюркского мира, приняты решения о стратегии содействия торговле в рамках ОТГ и объявлении города Самарканд столицей тюркской цивилизации. В то же время подписано соглашение о содействии созданию таможенных коридоров. Кроме того, принято решение о развитии сотрудничества в сфере транспорта.