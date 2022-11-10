Работник британского посольства признался: шпионил для России

Бывший сотрудник британского посольства в Берлине Дэвид Смит, которого обвиняют в шпионаже в пользу России, признал свою вину в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли. Об этом сообщил телеканал Sky News.

58-летний обвиняемый признался в восьми случаях нарушения закона о государственной тайне. Правоохранители установили, что Дэвид Смит передавал российскому дипломату в Берлине секретную информацию относительно сотрудников британского посольства и их деятельности, в том числе адреса проживания и телефонные номера, а также документы конфиденциального характера.

Отмечается, что Смит, работавший охранником в дипмиссии королевства на протяжении восьми лет, презирал Великобританию и Германию за их навязчивую поддержку ЛГБТ-сообщества.

Напомним, о задержании Дэвида Смита генеральная прокуратура Германии проинформировала 11 августа 2021 года. В его доме и на рабочем месте провели обыски. 6 апреля Скотленд-Ярд сообщил об экстрадиции Смита из ФРГ в Соединенное Королевство.