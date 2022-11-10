Пашинян: «На азербайджанской границе - азербайджанский таможенник, на армянской - армянский»

Рано или поздно прямые контакты между армянами и азербайджанцами могут стать необходимостью, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью армянским СМИ.

По словам Пашиняна, дискуссии начались с того, что во время обсуждения вопроса коммуникаций азербайджанская сторона заявила, что их граждане, возможно, не захотят напрямую общаться с армянскими таможенниками при пересечении границы, то же самое касается и армянских граждан.

Тогда армянская сторона предложила привлечь третьи стороны в качестве операторов при организации таможенных процедур. Но армянский премьер считает, что если стороны говорят о мире и соседстве, то прямое общение между армянами и азербайджанцами неизбежно: «Думаю, мы в конце концов должны вернуться к самому простому варианту – на границе Азербайджана стоят азербайджанские таможенники, на армянской границе – армянские. Если вариант оператора их не устраивает, то лучше всего прямое общение».