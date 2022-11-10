Послание Ирану: стратегические бомбардировщики США появились в сопровождении израильских истребителей F-35 видео
В минувший четверг в воздушном пространстве Израиля появились два американских бомбардировщика B-52, сопровождаемые израильскими истребителями F-35. В этой акции нетрудно усмотреть красноречивое предупреждение Ирану на фоне общей напряженности в регионе.
По сообщению израильских СМИ, бомбардировщики, приписанные к Центральному командованию США, возвращались из Персидского залива.
«Полет состоялся в рамках расширяющегося сотрудничества с вооруженными силами США. Это сотрудничество является важным компонентом национальной безопасности государства Израиль, необходимым для поддержания стабильности в регионе и предотвращения внешних угроз», — сообщается в заявлении Армии обороны Израиля.
На видео, опубликованном ЦАХАЛ, слышно, как израильский пилот говорит по радио американским коллегам: «Это ВВС Израиля. Добро пожаловать в Израиль, мы надеемся, что ваш полет пройдет безопасно».
Израильские СМИ сообщают, что Вашингтон регулярно направляет в регион свои бомбардировщики, поскольку военная напряженность между США и Ираном растет. В последний раз США направляли стратегические бомбардировщики в Израиль после получения разведданных о том, что Тегеран готовится нанести ракетные удары по Саудовской Аравии. Судя по всему, тогда Иран правильно истолковал американское послание и не решился напасть на одного из главных американских союзников на Ближнем Востоке.
Израильские самолеты, сопровождающие американские бомбардировщики, стали обычным явлением в небе над Ближним Востоком, поскольку напряженность в отношениях между Тегераном и Западом усилилась на фоне переговоров о новом ядерном соглашении.
Во время предыдущих полетов американские бомбардировщики летели в сопровождении истребителей F-16 или F-15. По данным Армии обороны Израиля, в минувший четверг с этой целью впервые были задействованы израильские истребители-невидимки F-35.