Отдел информации 20:55

В минувший четверг в воздушном пространстве Израиля появились два американских бомбардировщика B-52, сопровождаемые израильскими истребителями F-35. В этой акции нетрудно усмотреть красноречивое предупреждение Ирану на фоне общей напряженности в регионе. По сообщению израильских СМИ, бомбардировщики, приписанные к Центральному командованию США, возвращались из Персидского залива.

«Полет состоялся в рамках расширяющегося сотрудничества с вооруженными силами США. Это сотрудничество является важным компонентом национальной безопасности государства Израиль, необходимым для поддержания стабильности в регионе и предотвращения внешних угроз», — сообщается в заявлении Армии обороны Израиля. На видео, опубликованном ЦАХАЛ, слышно, как израильский пилот говорит по радио американским коллегам: «Это ВВС Израиля. Добро пожаловать в Израиль, мы надеемся, что ваш полет пройдет безопасно».