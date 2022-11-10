Украина возводит стену на границе с Беларусью. Фото с процессом работы опубликовал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram.



"Сейчас на Юге наши люди встречают наших военных, а на Севере кипит другая работа - здесь возводят стену на границе с Беларусью. Ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой - это инженерные заграждения, которые строят на Волыни", - написал он.

Работы ведутся в Волынской, Ровенской и Житомирской областях. Стена возводится и на граничащих с Россией территориях.