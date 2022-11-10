Пашинян о встрече с Эрдоганом и отношениях с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью армянским СМИ заявил, что положительно оценивает встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Праге.

«От встречи я получил положительное впечатление. И наши телефонные разговоры, и встречу оцениваю положительно», - сказал Пашинян.

По словам премьера Армении, разговор показал, что представления, точки зрения его и Эрдогана вовсе не являются несовместимыми, как это иногда кажется, исходя из заявлений для прессы.

На вопрос, увязывает ли Анкара урегулирование армяно-турецких отношений с нормализацией отношений между Ереваном и Баку, Пашинян ответил так: «Понятно, что фактор Азербайджана так или иначе присутствует в разговоре Армении и Турции. Но то, что на официальном уровне стороны говорят о необходимости нормализации без предусловий – уже неплохо. А кто сказал, что мы не желаем урегулирования отношений с Азербайджаном? Мы тоже хотим урегулировать отношения с Азербайджаном. Эрдогану я представил ряд нюансов, как Армения видит, воспринимает позицию Турции по ряду вопросов».