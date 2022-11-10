Украинцы готовятся к массированным ударам россиян по Херсону

Вооруженные силы Украины готовятся к массированным ударам россиян по освобожденному Херсону и другим населенным пунктам на правом берегу Днепра, заявила глава пресс-центра объединенного командования Наталья Гуменюк.

По ее словам, в настоящее время в Херсонской области идут позиционные бои, ВСУ закрепляют за собой освобожденные территории.

«Коварность врага очень большая… Укрепления россиян на левом берегу – они еще довольно близко к территориям, которые они оставили на правом берегу. И могут быть мощные массированные обстрелы», – подчеркнула Гуменюк.

