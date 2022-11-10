Родственники Байдена теперь не смогут приехать в Россию

МИД России сообщил о запрете на въезд в страну для 200 граждан США, сообщается на сайте Министерства.

«В ответ на постоянно вводимые администрацией Джо Байдена все новые персональные санкции... на основе взаимности вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию в отношении 200 граждан США», — сказано в сообщении.

Согласно заявлению дипведомства, в числе попавших под санкции лиц представители органов власти, законодатели, их родственники, руководители компаний и предприятий военно-промышленного комплекса, а также эксперты и лоббисты, «вовлеченные в раскрутку русофобской кампании и поддержку режима в Киеве».

В списке сестра Байдена Валери Байден Оуэнс и его братья Джеймс и Фрэнсис. Кроме того, в соответствующий санкционный список внесена пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.