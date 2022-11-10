Вслед за Херсоном могут начать эвакуацию в Запорожье

«Пророссийские власти» Запорожской области не исключили возможность объявления эвакуации в регионе. Назначенный Кремлем «врио губернатора» Евгений Балицкий сообщил, что вывоз жителей могут организовать в случае возникновения опасности, пишут российские СМИ.

При этом он подчеркнул, что на текущий момент такой необходимости нет. «Мы не рассматриваем эвакуацию. Если будут обстрелы на линии фронта, и это будет сопряжено с повышенной угрозой для жизни людей, значит, возможно, такие меры будут приниматься», — сказал Евгений Балицкий.

По его словам, при эвакуации вывозить жителей собираются не в регионы России или аннексированный Крым, а в другие районы Запорожья. Другая эвакуация, по словам «врио губернатора», «не предусматривается».