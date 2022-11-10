Глава крымскотатарского Меджлиса призвал россиян «срочно покинуть» Крым

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал россиян в Крыму покинуть украинский полуостров. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Граждане России, незаконно поселившиеся во временно оккупированном Крыму. Не откладывайте на «потом» и, тем более, не надейтесь на российское «авось», - пишет Чубаров.

Глава Меджлиса сыронизировал, что хотя мост «сильно пострадал», но россияне еще могут успеть по нему «срочно покинуть» Крым: «Итак, быстро собрались и вперед: одна нога - уже в Воронеже, вторая пока что на мосту, который вскоре рухнет».