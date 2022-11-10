Финляндия строит укрепления на границе с Россией

Военные Финляндии начали строить укрепления вслед за забором на границе с Россией, сообщает Reuters.

Сейчас военнослужащие отрабатывают всю цепочку строительства блиндажей и бункеров.

«Они выстоят после прямого попадания артиллерийского снаряда, ракеты или чего-то подобного. Они выдержат взрыв десятков килограммов взрывчатки. Они действительно крепкие», — рассказал руководящий строительством одного из укреплений майор Петтери Вийтанен.

Финляндия опасается не только военного вторжения России в качестве ответа на вступление страны в НАТО. По словам чиновников из Хельсинки, Москва также может отправить поток мигрантов к границе с целью спровоцировать кризис, аналогичный тому, что произошел на границе Польши и Беларуси в прошлом году.