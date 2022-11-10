Зеленский: Сегодня исторический день, мы возвращаем Херсон

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины действительно зашли в Херсон.

«Сегодня – исторический день. Мы возвращаем Херсон. На сегодняшний день наши защитники – на подступах к городу. Но специальные подразделения уже находятся в городе», – сказал Зеленский.

Глава украинского государства отметил, что «надежда на Украину всегда оправдывается - и Украина всегда возвращает свое. И даже когда город еще не полностью очищен от враждебного присутствия, сами херсонцы уже убирают с улиц и зданий русскую символику и любые следы пребывания оккупантов.Так же было и во всех других городах, освобожденных нашими защитниками. Так же будет и в тех городах, которые еще ожидают нашего возвращения. Украина придет ко всем своим людям».