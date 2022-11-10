Ким: Николаевская область почти освобождена
Николаевская область почти освобождена, под контролем россиян осталась только Кинбурнская коса. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, сообщает портал Гордон.
"Скажем так, у нас еще есть Кинбурнская коса, которая напротив Очакова через море, через лиман. Она не освобождена, наши там... Там еще есть (российские войска – ред.)... Но большинство территории освобождено", – ответил Ким на вопрос журналистки о том, вся ли Николаевская область освобождена.
Глава обладминистрации рассказал, что на деоккупированной части Николаевской области идет зачистка. Помимо этого, туда доставляют гуманитарную помощь. "Лекарства, еда, электричество, связь – это приоритет", – подчеркнул Ким.
Он предупредил, что российские войска, отступая, оставили очень много мин и взрывных устройств. Многие из них приводятся в действие дистанционно. Виталий Ким также заявил, что россияне установили камеры, через которые наблюдают за происходящим.