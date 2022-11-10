Ким: Николаевская область почти освобождена

Николаевская область почти освобождена, под контролем россиян осталась только Кинбурнская коса. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, сообщает портал Гордон.

"Скажем так, у нас еще есть Кинбурнская коса, которая напротив Очакова через море, через лиман. Она не освобождена, наши там... Там еще есть (российские войска – ред.)... Но большинство территории освобождено", – ответил Ким на вопрос журналистки о том, вся ли Николаевская область освобождена.