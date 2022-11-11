Пашиняну пришлись не по душе заявления Лукашенко

Заявления президента Беларуси Александра Лукашенко «неприемлемы» и не соответствуют уставу Договора о коллективной безопасности, заявил в интервью армянским СМИ премьер-министр Никол Пашинян, комментируя выступление президента Беларуси Александра Лукашенко на последнем саммите ОДКБ.

Лукашенко на саммите призвал Пашиняна сесть за стол переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве России.

«Считаю неприемлемыми такие заявления по той простой причине, что они не исходят из Договора о коллективной безопасности, устава ОДКБ и остальных документов организации», - заявил Пашинян.