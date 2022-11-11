Пашинян призвал «не преувеличивать возможность конфликта» между Баку и Тегераном

Не следует преувеличивать, говоря о возможности конфликта между Ираном и Азербайджаном. Между Баку и Тегераном существуют глубокие экономические и культурные связи, это дружественные страны, и если возникают вопросы, то такое случается и со многими другими странами. Так сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя армянским СМИ заявление официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса.

Ранее сообщалось, что представитель Госдепартамента Нед Прайс, отвечая на вопрос, смогут ли США защитить Азербайджан и другие страны региона в случае угрозы от Ирана, заявил: «Мы будем продолжать поддерживать наших партнеров и, в конечном счете, противостоять дестабилизирующему влиянию, которое оказывает Иран, – в регионе и, возможно, за его пределами».

На вопрос, какой он видит роль Ирана в урегулировании армяно-азербайджанских отношений, Пашинян отметил, что ИРИ – важный региональный и международный игрок, поэтому Армения находится в тесной коммуникации с иранскими партнерами.