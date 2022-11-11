Рогозин возглавил «Царских волков» в Донбассе

Бывший глава российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин возглавил в зоне проведения «военной операции» инспекторскую группу военных советников. Об этом пишут российские СМИ.

По его словам, в Донбассе создана инспекторская группа «Царские волки», которая состоит из «опытных военных советников и экспертов». Они отвечают за военно-техническую поддержку подразделений «ДНР» и «ЛНР», участвующих в боевых действиях.

«Группа в настоящее время активно работает в зоне СВО под моим непосредственным руководством. Мы здесь действуем как добровольческое подразделение», — сказал журналистам Дмитрий Рогозин.

Он утверждает, что название группы историческое и восходит к русским добровольческим отрядам, созданным в Югославии в ноябре 1992 года.