Зеленский обратился к российским солдатам и коллаборантам

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российским солдатам, наемникам и коллаборантам. Его слова приводят украинские СМИ.

"Хочу отдельно отметить для тех российских солдат, наемников и коллаборантов, которых бросили в Херсоне и других городах юга. Единственный шанс на спасение для вас - это сдаться в украинский плен. Мы гарантируем отношение к вам по закону и международным нормам", - сказал президент Украины в своем видеообрашении.

Зеленский также обратился к российским военным, которые переоделись в гражданское и скрываются: "Хочу сказать, что вы не спрячетесь. Все равно найдем. Не затягивайте это. Добровольно прийти в украинский плен – это единственный вариант для всех оккупантов".