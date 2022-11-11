По мнению Рёпке, выводом войск из Херсона и подрывом мостов через Днепр армия РФ фактически положила конец войне на юге Украины. Отныне российские военные могут закрепиться на восточном берегу Днепра, а сама река шириной около километра, являясь естественной преградой, будет служить для них надёжной защитой, приводят украинские СМИ заявления Рёпке.

Исход войны будет решаться в Запорожской области, так как наступать через Днепр в Херсонской области ВС Украины не смогут, заявил военный эксперт Bild Юлиан Рёпке.

Для ВСУ же продвижение на фронте, вероятно, закончится в Херсоне: поскольку большая часть Херсонской области расположена на другом берегу Днепра, атаковать россиян через реку украинской армии будет вряд ли под силу, поясняет Рёпке.

"Недавно США пообещали Украине 40 бронированных катеров, но их будет явно недостаточно для проведения масштабных манёвров на удерживаемом российскими военными восточном берегу Днепра.

В результате украинскому командованию придётся перебросить целую армию – десятки тысяч солдат и сотни единиц бронетехники – более чем на 200 километров, чтобы пересечь крупнейшую реку страны. Эта операция растянется на недели, которые Кремль может использовать для подготовки очередного наступления. Это означает, что военные действия переместятся на юго-восток Украины – туда, где российская армия потеряла меньше всего завоёванных территорий и где она месяцами готовится к украинской атаке, а именно в Запорожскую область.

В случае, если Россия сможет удержать контроль над этим регионом, она сохранит свой сухопутный коридор между Крымом и материковой частью страны. Однако, если Украине удастся прорвать линию обороны в районе Запорожья и продвинуться к Азовскому морю, это станет началом конца для российской армии на всей территории юга Украины, включая Крымский полуостров", - сказал Рёпке.