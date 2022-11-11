Британский министр обороны: НАТО получила доступ к российскому оружию

По его словам, британское Минобороны изучает сообщения о том, что Россия передала противотанковые и зенитные ракеты производства Великобритании и США в Иран. Вместе с ними, как сообщал ранее Sky News, Тегеран получил €140 млн за десятки беспилотников, предназначенных для использования против Украины.

Предоставленное Украине западное оружие может попасть в Иран, но в нем нет передовых технологий. Об этом министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал в интервью Sky News.

"Конечно, мы не хотим, чтобы такие вещи происходили. Но, по сути, это риск, на который мы пошли, когда решили, что важно помочь Украине", - сказал Уоллес, отметив, что эта ситуация работает в обе стороны: в НАТО получили доступ к российскому оружию, захваченному Вооруженными силами Украины.

"Россия потеряла значительное количество своих возможностей "класса А" – они были захвачены сотнями и тысячами. Это удивительная возможность для стран НАТО понять технологии, которые используются в российском оборудовании, и это даст нам очень важное стратегическое преимущество в будущем", - пояснил британский министр.

Уоллес добавил, что в противотанковых ракетах NLAW, которые Великобритания передала Украине, нет секретных технологий. При этом они являются очень эффективным оружием поражения.