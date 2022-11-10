Трамп обрушился на своего соперника «Десанктимониуса»

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал губернатора Флориды Рона Десантиса, который может стать претендентом на пост президента США в 2024 году от Республиканской партии после убедительной победы на промежуточных выборах. Об этом он написал в своей соцсети Truth, цитирует его BBC.

По словам Трампа, Десантис является «заурядным губернатором, лишенным лояльности». Он сказал, что губернатор Флориды – это «политический легковес», который «пришел к нему в отчаянном состоянии» когда баллотировался на первый срок в 2017 году.

«У Рона было мало одобрения, плохие опросы и не было денег, но он сказал, что если я поддержу его, он может победить. Я также починил его кампанию, которая полностью развалилась», - заявил Трамп.

Далее он пожаловался, что Десантис, которого он называет «Рон Десанктимониус», «играет в игры», отказываясь исключить кандидатуру президента. «Ну, с точки зрения лояльности и класса, это действительно неправильный ответ», - написал 45-й президент.

Ожидается, что бывший президент объявит о своем плане возвращения в Белый дом уже на следующей неделе.

Согласно октябрьскому опросу Ipsos, 72% зарегистрированных республиканцев заявили, что Десантис окажет значительное влияние на будущее партии. Около 64% сказали то же самое о Трампе.