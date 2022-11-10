В Баку мужчина поругался с женой и убил ее

В прокуратуру Сабунчинского района поступила информация об убийстве в поселке Маштага 38-летней Севиндж Мусеибовой.

В пресс-службе ведомства сообщили, что расследование выявило серьезные подозрения в умышленном убийстве женщины мужем Видади Мусеибовым, 1978 года рождения, во время конфликта на почве личных отношений. Севиндж Мусеибова скончалась от многочисленных ножевых ран. В прокуратуре Сабунчинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК. Мусеибов задержан и привлечен к следствию.