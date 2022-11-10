Неизвестный покупатель заплатил за картину Ван Гога рекордные $117 млн

Картина Винсента Ван Гога «Фруктовый сад, окруженный кипарисами» ушла с молотка на торгах Christie's в Нью-Йорке за $117,18 млн. Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома.

Пейзаж нидерландского художника принадлежит коллекции американского предпринимателя, соучредителя корпорации Microsoft Пола Аллена, который скончался в 2018 г.