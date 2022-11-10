Блаттер призывает ФИФА отстранить Иран от чемпионата мира

Сборную Ирана следует исключить из числа участников чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре после массовых протестов в стране. Такое мнение швейцарской газете Blick высказал бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер.

«Иран должен быть исключен из чемпионата мира», - заявил Блаттер, добавив, что он бы так и поступил, если бы до сих пор руководил ФИФА.

Блаттер не понимает, почему нынешний президент ФИФА Джанни Инфантино не занимает четкой позиции по вопросу об Иране. Более того, он считает, что Инфантино не хватает мужества. Бывший глава ФИФА считает, что Инфантино стоит прислушаться к тому, что люди сейчас думают об Иране. «Но он этого не хочет. Может, у него проблемы с ушами», - добавил он.

Чемпионат мира стартует 20 ноября. Соперниками иранцев по группе B являются сборные Англии, США и Уэльса.