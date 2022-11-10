"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась и чтобы мир стал возможным. Это также является темой всех переговоров, которые я до сих пор вел с российским президентом, и я не допустил, чтобы любая критика отвадила меня от телефонных разговоров с президентом РФ через определенные промежутки времени – часто очень длительные", - сказал Шольц.

При этом, по мнению немецкого канцлера, война Путина препятствует любому дипломатическому сближению: "Этой убийственной войной, которую мы сейчас переживаем, Путин, прежде всего, помешал всему, что раньше происходило в плане переговоров". Шольц подчеркнул, что выступает против прекращения огня на условиях России.

Канцлер Германии вспомнил о переговорах, которые вел с Путиным в Москве незадолго до вторжения в Украину. Президент РФ требовал у Шольца, чтобы в Украине не было "никаких ракет, которые угрожают Москве", и чтобы Украина не вступала в НАТО, а также статус отдельных областей на востоке Украины.