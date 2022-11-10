Спутниковые фото российских окопов на левом берегу Днепра

Фотографии со спутника также подтверждают, что армия РФ взорвала несколько пролетов моста, ведущего к дамбе Каховской ГЭС.

Перед отступлением из правобережной части Херсонской области российские войска вырыли окопы и соорудили укрепления для военной техники на левом берегу Днепра. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые опубликовало «Радио Свобода».

Эксперты считают маловероятным, что украинская армия сразу после занятия Херсона попытается форсировать Днепр и продолжит контрнаступление на российские позиции на восточном берегу реки, пишет Радио Свобода. По их мнению, скорее, ВСУ используют отвоеванный плацдарм на западном берегу Днепра для обстрелов российских позиций и складов боеприпасов, которые раньше не попадали в радиус поражения имеющихся у Украины высокоточных артиллерийских систем. Тем не менее, спутниковые снимки показывают, что Россия, по крайней мере, попыталась подготовиться к сценарию "лобовой" украинской атаки.

Снимки сервиса Planet Labs сделаны над Новой Каховкой 10 ноября. На них видно, что новая линия окопов длиной почти два километра появилась вдоль берега реки севернее Каховской ГЭС. Линия включает новые укрепления для военной техники, которых раньше не было в этом месте, возможно, для артиллерийских систем.

Также новые окопы видны у въезда на территорию Новокаховского речного порта, расположенного северо-восточнее Каховской ГЭС, на острове Коса, слева от Каховской гидроэлектростанции, и в других местах.