Командиры вооруженных формирований, входящих в состав «Сирийской национальной армии», несколько дней назад были вызваны в турецкий город Газиантеп, где высокопоставленные представители Национальной разведывательной организации Турции и турецких военных сил сообщили полевым командирам сирийской оппозиции, что всем отрядам необходимо переформироваться в регулярную армию под единым командованием.

Как сообщалось ранее, Турция планирует преобразовать собранные ею в 2019 году оппозиционные вооруженные формирования под названием «Сирийская национальная армия» в регулярную армию. Анкара приняла такое решение после того, как в оперативных зонах «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата» на севере Сирии начались боестолкновения, а группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» воспользовалась этими вооруженными конфликтами для захвата города Африн и окрестных сел в провинции Алеппо.

Турецкие источники сообщают некоторые подробности этой встречи. Стало известно, что она была очень короткой и длилась всего 27 минут. Дискуссии не было, потому что представители MİT разговаривали с сирийским командованием в приказном тоне. Глав формирований предупредили, что в отношении тех, кто не подчинится приказу, будут приняты строгие меры. По имеющимся данным, сирийским командирам вообще не дали слова. Турецкая сторона заявила прямо: если они не прекратят боевых действий и столкновений между собой, то не смогут сохранить свое присутствие в районах, контролируемых Турцией.

На встрече представители MİT также сообщили, что после того, как «Сирийская национальная армия» станет регулярной, ее контакты с Турцией будут осуществляться только через единое командование.

Такие арабские издания, как Al Watan и Al Ahbar, подтверждают, что на встрече в Газиантепе сирийским полевым командирам был поставлен ультиматум. В то же время их источники утверждают, что на встрече ничего не говорилось о противостоянии террористической группировке «Хайат Тахрир аш-Шам», взявшей под контроль Африн и близлежащие населенные пункты.

Согласно арабским источникам, сирийским полевым командирам дали 2 месяца на переформирование в регулярную армию под единым командованием. При этом иностранные наблюдатели сомневаются, что многочисленные вооруженные формирования выполнят это требование Турции. Не исключено, что часть из них перейдет на сторону «Хайат Тахрир аш-Шам», потому что большинство этих группировок на самом деле состоят из радикалов и джихадистов, включая бывших боевиков ИГИЛ.