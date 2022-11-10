Одна из крупнейших криптобирж мира объявила о банкротстве

Компания, а также 130 ее дочерних структур подали заявление о банкротстве в суд Делавэра, чтобы начать «упорядоченный процесс оценки и монетизации активов» в интересах кредиторов, говорится в ее сообщении. В самом заявлении FTX оценивает свои обязательства в сумму от 10 до 50 млрд долларов, пишет CNN.

В пятницу, 11 ноября, криптобиржа FTX, которая занимала пятое место по обороту в мире и обслуживала более 1,2 миллиона клиентов, инициировала банкротство в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США.

Главный исполнительный директор компании Сэм Банкман-Фрид покинул свой пост после сорвавшейся попытки спасти свою криптоимперию. Крупнейшая в мире биржа криптовалют Binance отказалась от покупки FTX, проверив ее баланс и обнаружив многомиллиардные дыры.

Как заявлял сам Банкман-Фрид, FTX требуется 8 млрд долларов в связи с массовым выводом средств клиентами. Только за четыре дня в начале недели они забрали с биржи биткоинов на 430 млн долларов, 75% всех монет Ether и около 40% стейблкоинов, пишет Bloomberg.

В четверг регулятор Багамских островов, где зарегистрирована FTX, заморозил часть ее активов. «Коллапс и банкротство FTX – это холодный душ для криптоиндустрии», - говорит Крейг Джонсон, главный аналитик Piper Sandler. На новостях о крушении биржи в четверг курс биткоина пробивал 2-летнее дно, падая в моменте ниже $16000 за единицу. После отскока в четверг биткоин снова подешевел в пятницу – на 8%, до $16803