Арестович заявил, что Иран «не очень хочет давать ракеты России»

Иран приостановил поставки дальнобойного вооружения в Россию. С таким заявлением выступил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«В дипломатических кругах ходят упорные слухи, что Иран не очень хочет давать дальнобойные ракеты России. Ему там как бы сделали предложение, от которого сложно отказаться. Объяснили всю глубину глубин… Очень задумался над этим. И Патрушев вроде бы зря катался, как говорят, - передают украинские СМИ слова Арестовича. – Думаю, этот визит очень четко был связан с тем, что они притормозили оружейные контракты».

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев прибыл в Тегеран на переговоры с иранским правительством 9 ноября. Поездка главы российского Совбеза прошла на фоне обвинений в том, что Иран поставляет в Россию беспилотники-камикадзе. Накануне сообщалось, что летом РФ переправила в Иран самолетом €140 млн наличными и образцы захваченных в Украине западных вооружений в обмен на первую партию беспилотников.