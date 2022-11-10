Германия отправит Украине миллиард евро

Правительство Германии выделит Украине дополнительный миллиард евро из своего бюджета на 2023 год. Деньги пойдут на финансирование специалистов, которые занимаются документацией военных преступлений, и защиту от российских кибератак, пишет Reuters.

В октябре независимая международная Комиссия ООН подвела итоги расследования военных преступлений в Украине и заявила, что Россия несет ответственность за подавляющее большинство из них. Специалисты побывали в четырех областях – Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской, где опросили более 190 жертв и свидетелей преступлений в 27 населенных пунктах, а следователи проинспектировали места разрушений, захоронений, содержания под стражей и пыток. Также они изучили остатки оружия и массивы документов.

Помимо ООН военные преступления на территории Украины расследует международная Объединенная следственная группа (ОСГ) и прокуратура Гаагского Международного уголовного суда (МУС).