Журналист Эйнулла Фатуллаев продолжает изучать обстановку в прифронтовой зоне в Украине. В настоящее время азербайджанский журналист находится на родине президента Владимира Зеленского – городе Кривой Рог. С первого дня войны, российские войска предприняли несколько отчаянных попыток захвата города, однако благодаря самоотверженности жителей и четко выстроенной стратегии обороны, оккупационная армия была отброшена на десятки километров. Но это не мешает российским властям обстреливать населенные пункты Днепропетровской области, в частности сам Кривой Рог.

- В Кремле любят и часто используют слово «сакральное». Так вот, Кривой Рог для россиян в каком-то смысле представляет сакральную значимость, ведь этот город – родина президента Украины. В одно время российские СМИ часто писали, что армия очень хочет захватить Кривой Рог. Какая сейчас обстановка в городе?

- Ну, уж точно лучше, чем в начале вторжения. На второй день войны русские попытались посадить в гражданском аэропорту Кривого Рога один транспортный ИЛ-76 и три истребителя СУ-27. Но мы заблокировали взлетную полосу строительной техникой, асфальтоукладчиками, катками и так далее и полностью отключили геолокацию. Самолеты снизились где-то метров на двести и увидели, что сесть не могут. ИЛ-76 улетел сразу, а СУ покружились какое-то время и тоже улетели.

На третий день войны была попытка прорыва достаточно крупной колонны из трехсот танков, БТР, «Ураганов» и «Панцирей». Эта колонна вышла из Херсона и прошла по объездной в Николаев. Когда они дошли до Баштанки, наши разведчики сообщили, что колонна повернула в сторону Кривого Рога. Я смог дать координаты нашим вертолетчикам, которые нанесли тремя звеньями удачный удар и отсекли 150 единиц техники. Помните истории про то, как украинские трактора тащат подбитые русские танки? Про неё даже почтовая марка уже есть, представители «Укрпочты» специально приезжали в Кривой Рог, чтобы погасить её и проштемпелевать. Потому что это – наша история. Так вот, уцелевшие 150 единиц техники продолжали движение в сторону Кривого Рога. Тогда мы отогнали из карьеров «БЕЛАЗы» – огромные такие грузовики весом 70-80 тонн каждый и прострелили им колеса, чтобы их было невозможно сдвинуть с места. Тем временем, колонна русских доехала до Нового Буга, и я своими глазами видел в бинокль, как их разведка, буквально, уперлась в грузовики.

В этот момент наши вертолетчики нанесли еще один удар, правда, не совсем удачный – один наш вертолет сбили. После этого колонна обогнула город и ушла на Вознесенск. Позднее русские оккупировали Херсонскую область, так что, угроза захвата Кривого Рога по-прежнему существовала реально. В тот момент частей регулярной армии в городе не было, в наличии был один батальон территориальной обороны, да и то, находившийся в стадии формирования, бойцы даже имен друг друга не знали. Было еще 600 гвардейцев и два миномета. Поэтому, являясь большим промышленным городом, мы вооружились взрывчаткой, которую вынесли с карьеров, взяли провода, другое оборудование и повзрывали на севере Херсонской области пять мостов и один тоннель. Другими словами, сделали все, чтобы сдержать продвижение россиян.

Соответственно было две задачи: во-первых, не дать им зайти в Кривой Рог, так сказать, с наскока, во-вторых – замедлить темпы их продвижения в сторону нашего города. Обе эти задачи решить удалось, но исключительно с божьей помощью. В первые две-три недели войны из-за плохой погоды техника и живая сила россиян не могли продвигаться по грунту – все вокруг развезло. А асфальтированные трассы, бетонные дороги и мосты мы либо повзрывали, либо заблокировали. А через две с половиной недели подошла наша армия, и мы оборудовали позиции, фортификационные сооружения… Бои шли очень близко к городу, буквально, в нескольких сотнях метров.

- То есть, фактически в окрестностях города?

- Да (показывает кадры с камер видеонаблюдения). Вот, видите, к Ингулецкому району Кривого Рога подходит колонна из 50 единиц техники российской 11-ой отдельной десантно-штурмовой бригады. У нас на этой местности не было тогда ни одного солдата, зато имелась трофейная установка «Град» и трофейный же БК. Нам очень повезло, что военком Центрального городского района был специалистом по реактивным системам залпового огня и сумел отпугнуть русских залпами нашего единственного «Града». Словом, бои шли максимально близко к городу…

- Получается, что вторжение России, стали для Украины и лично для Вас неожиданностью…

- Лично для меня – точно.

- Почему?

- Ну, не думал я, что в XXI веке, в самом центре Европы Россия начнет полномасштабную войну.

- До 24 февраля все внимание международных СМИ, мировой общественности было приковано к Украине. И британская, а американская военные разведки предупреждали, что вторжение в Украину произойдет со дня на день…

- Но это ведь не функция органов местного самоуправления – давать аналитическую оценку сведениям такого рода.

- Позже стало известно, что у президента Зеленского уже была такая информация.

- Лично для меня война началась тогда, когда я узнал, что русские пересекли границу и вторглись в Украину. Впрочем, глобально эта война началась, конечно, в 2014 году. Что же касается полномасштабного вторжения, то я узнал о нем в пять утра 24 февраля 2022 года…

- Сразу же возникает вопрос: а где были части украинской армии?

- Криворожская 17-ая танковая бригада в полном составе была на Донбассе. Как я уже говорил, первых кадровых военных в Кривом Роге мы увидели только на третью неделю войны. Нашей задачей было замедлить продвижение противника.

- То есть, в первые три недели войны горожане обходились собственными силами? И вы встретили их голыми руками?

- Да, защищались подручными методами, буквально голыми руками. Где-то взрывали, где-то блокировали…

- Это героизм.

- Послушайте, у нас тут народная война. Воюют не только бойцы ВСУ, но и весь народ. Поэтому мы победим.

- Хочу уточнить принципиальный момент. Вы, на мой взгляд – политик не регионального, а республиканского масштаба. В свое время занимали пост вице-премьера Украины, были депутатом Верховной Рады, активно занимались политической деятельностью… Вы также были одним из наиболее заметных представителей «Партии регионов» и активным сторонником бывшего президента Виктора Януковича. А сейчас Вы, фактически, являетесь оплотом новой, народной, мужественно сражающейся Украины, которой руководит Владимир Зеленский и которой восхищается весь цивилизованный мир. Почему и когда произошла эта трансформация?

- Никакого противоречия тут нет. Во-первых, есть политические ярлыки. В соответствии с одним из них, часто говорят, что, в основном, русскоязычный юго-восток Украины населяют прорусски настроенные люди. А теперь посмотрите, как воюет против армии России русскоязычный восток Украины – Николаев, Кривой Рог, Харьков, Мариуполь… Словом, предубеждение касательно того, что говорящие на русском языке любят Россию, по факту не сработало. Во-вторых, на юго-востоке Украины в «Партию регионов» брали всех подряд, без разбора. Дело обстояло также, как с коммунистической партией при СССР (улыбается). В-третьих, не надо связывать меня с политикой, поскольку я из неё сознательно ушел три года назад, не став народным депутатом, не взяв мандат Областного совета и отказавшись даже от мандата Городского совета. Я окончательно решил уйти из политики и не планирую заниматься ею после войны. В данный момент я занимаюсь исключительно защитой родной страны и родного города.

- А почему Вы приняли такое решение? Что побудило Вас уйти из политики?

- Я трижды был народным депутатом, был вице-премьером страны, был губернатором… Не понравилось.

- Связано ли это с тем, что Вы не смогли достичь поставленных целей?

- Чего-то достиг, чего-то нет, по-разному было. Но на региональном уровне точно смог сделать все, что планировал. У каждого человека есть выбор, так что, относительно политики я свой уже сделал.

Но вернемся к теме русскоязычного населения моей страны. Россияне допустили большую ошибку, рассчитывая на поддержку населения Юго-Востока Украины. Возьмем, к примеру, День Победы 9 мая. Россияне сделали из него настоящий культ. Для нас 9 мая – тоже важный праздник, но это не означает, что мы будем поддерживать Россию. Во время войны один мой дед дошел до Берлина, второй – до Праги. Да, победа во Второй мировой войне для меня, как и для многих, священна. Да, 22 июня 1941 года на нас напали немецкие фашисты, и наши предки их победили. Но 24 февраля 2022 года на нас напали русские фашисты, и священный долг нашего поколения – победить их. И нет в этом подходе никаких противоречий! Тогда воевали с немецкими фашистами, сейчас – с русскими. Украина – наша Родина и отступать нам некуда. Будем воевать вне зависимости от того, кто на нас напал.

- Как Вы думаете, можно ли было остановить эту войну? Был ли исчерпан лимит переговоров и возможных компромиссов?

- Чтобы ответить на Ваш вопрос, следует начать с отношения к России. Я всегда понимал, что Россия для нас – сосед опасный. По сути, эта страна является милитаризированной империей и была такой последние 500 лет. Неважно, о какой именно России речь – царской, коммунистической или путинской.

Как известно, империи могут существовать и прогрессировать только за счет поглощения чужих территорий, в этом их суть. Поэтому я всегда относился к России, как к опасному соседу. Да, это огромная, сильная, богатая страна. Когда-то они хвастались второй армией в мире, хотя сейчас эта оценка вызывает лишь презрительную усмешку. Но после 24 февраля я отношусь к русским не только, как к опасным соседям, но и как к кровным врагам, которых надо уничтожать на территории Украины. Возможно ли было чего-то добиться путем диалога? Очень проблематичный вопрос. Ведь это огромная, безумная империя. Наверное, вторжение можно было предотвратить, путем сдачи в плен. Вот только делать это в Украине никто не собирался и не собирается.

В России сейчас создана такая псевдорелигия, тоталитарная секта, в которой много чего намешано – какие-то псевдохристианские обряды, искаженная трактовка победы во Второй мировой войне, культ Ленина и Путина... У них объектом поклонения является не Иисус Христос, а ядерная кнопка, на которую они там молятся. То есть, сегодняшняя Россия – это тоталитарная секта. О чем с ней договариваться?..

- Сколько еще, по-Вашему, продлится эта война?

- Полагаю, очень долго.

- А конкретнее?

- Годы, если не десятилетие. Россия - большая страна с огромными ресурсами.

- То есть, по Вашим словам, украинский народ будет сражаться вплоть до полного поражения России?

- Разумеется. Конечно, вариантов есть несколько. Один из них – Россия терпит тотальное поражение на поле боя. Это произойдет в том случае, если у нас будет достаточно западной техники. Но возможен и другой вариант – Россия мобилизует не триста тысяч, а два миллиона человек и просто закидает наши окопы телами своих солдат.

- Жуковская стратегия.

- Да, они уже к ней прибегают. Еще один возможный вариант – Россия развалится изнутри и там произойдет смена власти. Чем больше в Россию будет прибывать гробов и калек (количество первых еще как-то можно уменьшить, а вторых точно не спрячешь), тем больше будут нарастать антивоенные настроения.

Задумайтесь, какая мотивация у их солдат воевать? Они же понимают, что война захватническая, что сами они – захватчики. По телевизору могут сколько угодно нести ахинею про некую денацификацию. По сути же, российские солдаты убивают детей, женщин, разрушают роддома. Постоянно всем врать не получится. Прозрение наступит и внутри России. Возможна и смена власти. Но эти процессы займут много времени.

- Готова ли Украина к многолетней, кровопролитной войне?

- Да, мы будем воевать, сколько потребуется. И готовы к этому с точки зрения всех ресурсов, включая самый важный ресурс – человеческий. Мы на своей земле, куда нам отступать? Если понадобится, проживем без газа, без электричества, без воды из водопровода. Будем воевать, пока не победим.

- Хотел бы, чтобы Вы прокомментировали вероятность применения Путиным ядерного оружия, которое, как Вы точно подметили, превратилось в культ не только для Кремля, но и для рядовых россиян.

- Считаю, что, к сожалению, вероятность применения тактического ядерного оружия существует, и она, на мой взгляд, выше пятидесяти процентов. Когда россияне будут окончательно проигрывать на поле боя – а начало этого процесса мы наблюдаем воочию, они могут применить тактическое ядерное оружие. Пытался же Гитлер создать такое сверхоружие возмездия – ракету «Фау-3». Вот и Путин в рамках идеологии возмездия вполне может применить тактическое ядерное оружие.

- Я слышал подобную оценку из уст многих экспертов и политиков в Украине. Причем большинство из них считает, что тактический ядерный удар будет нанесен по западу Украины…

- Этого никто сейчас знать не может. Удар может быть нанесен как по линии фронта – в Донбассе, Запорожье или в Харькове, так и по Киеву и Западной Украине.

- А как, по-Вашему, будет разворачиваться ситуация после применения Россией тактического ядерного оружия?

- Возможность его применения ни коим образом не влияет на наши действия. Мы в любом случае будем воевать.

- Буквально несколько дней назад в газете Washington Post была опубликована статья, удивительным образом совпавшая с визитом Джейка Салливана в Киев. Речь в ней шла о том, что американцы, якобы, призывают Зеленского и политическое руководство Украины быть готовыми начать переговоры с Путиным. Вместе с тем, как Вы знаете, украинское правительство неоднократно заявляло, что не будет разговаривать с Путиным…

- Вопрос в условиях переговоров. Вначале русские должны отвести свои войска с Украины, включая Донбасс и Крым, а уже потом начинать переговоры. Но это в любом случае вопросы большой международной политики, комментировать которые я не буду. Я занимаюсь городом Кривой Рог, местными вопросами…

- В случае, если руководство Украины примет путь политических компромиссов, какова будет реакция местной власти?

- Во время войны президент страны является Верховным главнокомандующим. Мы будем выполнять приказы Верховного главнокомандующего и всемерно поддерживать вертикаль власти, существующую в Украине.

- Вы – представитель очень известной в Кривом Роге семьи. Ваш отец долгое время занимал руководящие должности в Днепропетровской области и здесь, в Кривом Роге. Принимает ли он сейчас участие в организации обороны?

- Мой отец очень много помогает, занимается гуманитарными и социальными вопросами. У нас в городе 75 тысяч беженцев, для которых создано 86 мест компактного проживания. Мы лечим людей, оказываем им социальную помощь, кормим три раза в день… Гуманитарная и социальная составляющие очень важны. Войной больше занимаюсь я, а отец сосредоточен на гуманитарных вопросах.

- Знаю, что Вы долгое время работали с олигархом Ринатом Ахметовым. Находится ли он в данный момент в Украине или тоже уехал?

- Насколько я знаю, Ринат Ахметов в Украине.

- Помогает ли он городу? Общались ли Вы с ним?

- С начала войны не общались ни разу. Но его компания «Метинвест» помогает городу в гуманитарных вопросах – по работе с беженцами, в медицинской области.

- Вопрос об Игоре Коломойском. Мэр Днепра Борис Филатов сказал мне, что с 24 февраля этот олигарх исчез и о нем ничего не слышно.

- С Коломойским во время войны я раз пять-шесть разговаривал и взаимодействовал по необходимым вопросам.

- То есть, он не покидал Украину? Говорили, что Коломойский в Швейцарии или где-то еще.

- Я уверен, что Коломойский в Украине. Он помогал нам с топливом, еще по ряду вопросов, шел нам навстречу. У нас же в один момент был серьезный топливный кризис, нужно было топливо для машин «скорой помощи», для военных, других сфер. Я обращался к нему, и Коломойский помогал это топливо приобрести.

- Азербайджан выделял Украине топливо бесплатно.

- Знаю, и мы за это очень благодарны Вашей стране.

- Находясь в Днепропетровской области, я обратил внимание на то, что Россия по отношению к ней проявляет какое-то щадящее отношение. Вам так не кажется?

- Ну, если 40 ракет, которые прилетели в Кривой Рог, это щадящее отношение… (смеется).

- Я имею в виду именно Днепр. Как известно, в этом городе проживает многочисленная еврейская диаспора, едва ли не самая крупная в Украине. И Путин, дабы не обострять отношения с Израилем, не атакует ракетами Днепр…

- Существует масса теорий заговоров. Вот у нас тут находится Карачуновское водохранилище, в нем более 30 миллионов кубометров воды. Оно располагается на возвышенности и прорыв его дамбы приведет к затоплению Кривого Рога. Так вот, Россия ударила по дамбе четырнадцатью ракетами – шестью Х-22, четырьмя «Искандерами» и четырьмя дорогущими «Кинжалами». Цель была единственной – смыть с лица земли два района Кривого Рога. Если Вы считаете, что 40 крылатых и баллистических ракет, несколько десятков дронов-камикадзе и попытка «смыть» территорию, на которой проживают 150 тысяч человек и где, кстати, находится синагога, это щадящее отношение, то…

- Я имел в виду сохранность гражданских кварталов. Если сравнивать с Изюмом и Харьковом, которые, практически, стерты с лица земли.

- Дело тут в другом. Бои шли очень близко от города. Но, благодаря доблести и героизму наших солдат, уже в мае линия фронта была отброшена на 50 километров. Разница между нашим городом и Николаевым с Харьковом только в одном – там до линии соприкосновения с врагом 20-30 километров, а у нас – 50 километров. Да, нас достают «Смерчи» и «Торнадо-С», крылатые и баллистические ракеты. Но мы вне зоны досягаемости массовых видов вооружений – я имею в виду «Грады», БМ-21, «Ураганы», Д-20, С-300, которыми в баллистическом режиме разрушают Николаев и Харьков. Вопрос только в этом.

- Можно ли сказать, что Александр Вилкул – больше полевой командир, нежели мэр и гражданский градоначальник?

- Полевые командиры – это, скорее, командиры батальонов. Я же делаю все для того, чтобы наша страна победила в этой войне.