В Швеции уроженцы Ирана десять лет шпионили для России

Прокуратура Швеции предъявила двум выходцам из Ирана обвинения в шпионаже в пользу России.

Anadolu со ссылкой на прокуратуру сообщает, что братья Пейман и Паям Киа обвиняются в передаче российской стороне конфиденциальной информации. По версии следствия, обвиняемые занимались шпионажем в пользу Москвы на протяжении 10 лет.

Согласно обвинительному заключению, полученному Associated Press, братья с сентября 2021 по сентябрь 2022 года делились секретной информацией с Главным разведывательным управлением РФ. Главный государственный обвинитель Пер Линдквист сообщил, что «речь идет о преступлении, которое не является простым».

По его словам, один из братьев делился полученной информацией, когда работал в шведской внутренней разведке и вооруженных силах.