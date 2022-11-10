Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 03:49

Все опасения, что российские войска навяжут ВСУ тяжелые бои за Херсон, не оправдались. С раннего утра 11 ноября социальные сети заполнили кадры сначала полупустых херсонских улиц с украинским флагом перед зданием областной администрации на площади Свободы. Никаких следов оккупантов или звуков стрельбы. А затем хлынул поток фото и видео с бурной встречей горожанами украинских войск. Тысячи людей достали припрятанную украинскую символику и устроили настоящий праздник в городе, который по действующему российскому законодательству считается субъектом Российской Федерации.

«Херсон – неотъемлемая часть Российской Федерации, - еще за день до сдачи города обращалась к его жителям пророссийская военно-гражданская администрация. – И сдавать или отдавать русский город никто и никогда не будет. От террористических атак неонацистского киевского режима его защищают так же, как и любой другой город России. Все вражеские попытки прорывов пресекаются еще на подступах к глубоко эшелонированным оборонительным позициям наших воинов... Россия из Херсона никуда не ушла и не уйдет. Мы вместе навсегда. Мы и есть Россия!» Прошли считаные часы, и Херсон окрасился в желто-голубые цвета, а на улицах зазвучала украинская музыка и многолюдное скандирование: «Слава Украине!» На российских пропагандистских каналах в соцсетях хмуро комментируют: «Вылезло недобитое бандеровское подполье…» Наверняка среди людей, которые не скрывают своей радости по поводу освобождения города, есть и те, кто действительно выполнял специальные задачи, находясь на оккупированной территории. Однако их число вряд ли измеряется сотнями, а на улицы и площади освобожденного Херсона вывалились тысячи счастливых горожан. Это при том, что из города уехало не меньше двух третей населения. В этой истории очень важный момент заключается в том, что Херсон находился в оккупации почти сразу с момента российского вторжения. Уже 2 марта город находился под полным контролем российских войск. Вплоть до конца апреля проходили проукраинские митинги, пока нагнанные в город части Росгвардии не стали применять к демонстрантам жесткие меры, а многочисленные сотрудники ФСБ не стали точечно работать по активистам, кого-то запугивая, а кого-то отправляя «на подвал».