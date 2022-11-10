«Российский» город усилиями «своей» армии остался без воды и света, но в него вернулась свобода главная тема
Все опасения, что российские войска навяжут ВСУ тяжелые бои за Херсон, не оправдались. С раннего утра 11 ноября социальные сети заполнили кадры сначала полупустых херсонских улиц с украинским флагом перед зданием областной администрации на площади Свободы. Никаких следов оккупантов или звуков стрельбы. А затем хлынул поток фото и видео с бурной встречей горожанами украинских войск.
Тысячи людей достали припрятанную украинскую символику и устроили настоящий праздник в городе, который по действующему российскому законодательству считается субъектом Российской Федерации.
«Херсон – неотъемлемая часть Российской Федерации, - еще за день до сдачи города обращалась к его жителям пророссийская военно-гражданская администрация. – И сдавать или отдавать русский город никто и никогда не будет. От террористических атак неонацистского киевского режима его защищают так же, как и любой другой город России. Все вражеские попытки прорывов пресекаются еще на подступах к глубоко эшелонированным оборонительным позициям наших воинов... Россия из Херсона никуда не ушла и не уйдет. Мы вместе навсегда. Мы и есть Россия!» Прошли считаные часы, и Херсон окрасился в желто-голубые цвета, а на улицах зазвучала украинская музыка и многолюдное скандирование: «Слава Украине!»
На российских пропагандистских каналах в соцсетях хмуро комментируют: «Вылезло недобитое бандеровское подполье…» Наверняка среди людей, которые не скрывают своей радости по поводу освобождения города, есть и те, кто действительно выполнял специальные задачи, находясь на оккупированной территории. Однако их число вряд ли измеряется сотнями, а на улицы и площади освобожденного Херсона вывалились тысячи счастливых горожан. Это при том, что из города уехало не меньше двух третей населения.
В этой истории очень важный момент заключается в том, что Херсон находился в оккупации почти сразу с момента российского вторжения. Уже 2 марта город находился под полным контролем российских войск. Вплоть до конца апреля проходили проукраинские митинги, пока нагнанные в город части Росгвардии не стали применять к демонстрантам жесткие меры, а многочисленные сотрудники ФСБ не стали точечно работать по активистам, кого-то запугивая, а кого-то отправляя «на подвал».
Перед оккупационной администрацией сверху была поставлена задача нормализовать жизнь в единственном областном центре, который удалось захватить российской армии. Сюда с агитационными турами стали наезжать представители «Единой России», город завесили плакатами о вечной дружбе с Россией, тут устраивали показательные концерты, 9 мая провели показательный парад. Налаживать работу местного драматического театра в июне приехал известный российский актер Сергей Гармаш.
Была предпринята попытка превратить Херсон в показательный пример процветания под властью России. В Мариуполе это было сделать сложно после того, что с ним сделали «освободители», а Херсон был захвачен без разрушений. Всем, кто находился в городе, сообщили, что они автоматически становятся российскими гражданами, а 30 сентября была проведена формальная процедура включения Херсонщины в состав РФ. Но все это время в городе не прекращались нападения на коллаборантов из числа местных чиновников, согласившихся сотрудничать с властью.
Херсонцы отвечали черной неблагодарностью за уникальную возможность стать подданными Владимира Путина, величайшего лидера современности. И то, как они повели себя в день прихода украинских войск, только подтверждает, насколько чужд им «русский мир». Пожалуй, что и ненавистен.
Уходя, русские оккупанты взорвали в Херсоне подстанции электроснабжения, объекты водоканала, уничтожили телевышку. «Российский» город усилиями «своей» армии остался без воды и света, но в него вернулась свобода. А, значит, все остальное наладится.