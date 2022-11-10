Каир стал местом для переговоров США и России

По словам собеседников издания, среди действующих и бывших американских чиновников, переговоры Москвы и Вашингтона состоятся в Каире в ближайшем будущем. Они станут первым шагом по возобновлению диалога в области контроля над вооружениями.

Возобновление переговоров по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) было тайной целью Белого дома и Госдепартамента с лета 2022 года, отмечают источники. Так, план новой встречи с российской стороной по данному вопросу разрабатывался в течение нескольких месяцев.

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет с возможностью продления еще на пять. В 2021 году президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года. В 2020 году стороны заморозили эту деятельность из-за пандемии. Договор предусматривал, что каждая сторона может иметь не более 1550 готовых к использованию ядерных зарядов, не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.