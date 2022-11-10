Стало известно имя посла Турции в Израиле ОБНОВЛЕНО
Член Консультативного совета по внешней политике Шакир Озкан Торунлар назначен послом Турции в Израиле, пишут турецкие СМИ.
Торунлар работал послом Турции в разных странах. В 2008-2010 годах он был консулом в Бангладеш, в 2010-2014 годах занимал пост генконсула в Иерусалиме. Он также был послом в Индии с 2017 по май 2021 года, а с 2021 года является членом Консультативного совета по внешней политике при президенте Турции.
*** 10:03
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о назначении посла в Израиль, сообщает TRT Haber.
Это произошло после восстановления дипотношений между двумя странами.