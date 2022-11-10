Названы предварительные результаты выборов в Конгресс США

Опубликованы предварительные результаты в Сенат и Палату представителей США, сообщает Reuters.

Согласно результатам, демократы получают 202 места в Палате представителей, республиканцы – 211. Для получения контроля над Палатой необходимо иметь 218 мест.

В Сенате демократы получают 49 мест, республиканцы – 48. Для получения контроля за высшей Палатой Конгресса необходимо получить 51 место.