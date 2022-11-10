США назвали условия покупки Индией российской нефти

США не будут возражать, если Индия не станет соблюдать установленный Западом «потолок цен» на российскую нефть и продолжит покупать топливо по более высокой стоимости, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен, пишет Reuters.

Однако, отметила Йеллен, при этом Индия не должна использовать западные услуги для покупки такой нефти. Речь идет о страховании, транспортировке и финансовых сервисах.

Йеллен считает, что даже с российскими танкерами, китайскими танкерами и «теневым флотом» из старых танкеров и судов под флагом других стран «России будет очень трудно продать всю нефть, которую она продавала», не используя западные средства транспортировки.