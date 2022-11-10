Спецпредставитель президента Азербайджана: ЮНЕСКО до сих пор не приехала в Карабах

Азербайджан после окончания Отечественной войны приглашал в Карабах международные организации, но некоторые, включая ЮНЕСКО, до сих пор не приехали, заявил спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях Эмин Гусейнов в интервью news.ru.

«После того как были зафиксированы все нарушения со стороны Армении, соответствующие органы Азербайджана подали иск в международные суды. Этот процесс продолжается. Стоит отметить, что была проделана достаточно хорошая работа. В этом контексте я бы хотел отметить, что мы приглашали международные организации, чтобы они сами посмотрели на происходящее. Хотя и приглашали мы их несколько раз, некоторые, например, ЮНЕСКО, до сих пор не приехали. Это очень нелегкий процесс, в котором нам важно действовать поступательно», - сказал Гусейнов.