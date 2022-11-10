Спецпредставитель президента рассказал о плане восстановления Карабаха

У правительства Азербайджана на руках общий план Карабах а, есть четкое видение, как надо действовать, рассказал спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабах ский экономический район, Эмин Гусейнов в интервью российским СМИ.

Самый важный этап планирования по всему Карабахскому экономическому региону мы уже преодолели. У нас на руках общий план Карабаха, на основе которого были разработаны генпланы отдельных городов. Мы строим с самого нуля наши города и села, которые были полностью разрушены, и сталкиваемся с большими сложностями. Тем не менее у нас есть четкое видение, как мы будем действовать. Дальше по плану очистка территорий от мин, это основная преграда на пути возвращения жизни в Карабах.

Нашим саперам приходится действовать вручную. Карты, переданные Арменией под давлением международного сообщества, неточны и потому малополезны. Фактической информации о конкретном местоположении мин у нас нет, поэтому приходится все проверять, очищать и еще многократно перепроверять. Ситуацию усугубляет и то, что после 44-дневной войны армяне продолжали закладывать новые мины. Сейчас 13% земель Карабахского экономического региона уже разминированы. В Агдамском районе - где-то около 23%.

Следующие этапы — развитие базовой инфраструктуры, куда входит строительство дорог, проведение линий электропередачи, газоснабжение населения, а также создание социально-экономической инфраструктуры.

Сейчас идет активная работа по восстановлению 20 домов в селе Талыш Тертерского района. За ним последует поселок Суговушан, а в следующем месяце мы планируем приступить к работам в поселке Гадрут и селе Туг. До конца следующего года по планам должен быть готов жилой массив в городе Физули. Думаю, что начиная с 2024 года мы сможем переселить туда новых жильцов. А к концу 2024 - середине 2025 года будут готовы два жилых массива в Агдаме, также вернется жизнь в три села этого района. По мере восстановления другие населенные пункты тоже смогут принять наших граждан. Самое сложное уже позади. Люди на местах видят масштаб строительства и интенсивность работ», - рассказал Гусейнов.