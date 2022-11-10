Оккупанты перенесли свою «столицу» из Херсона

Российская оккупационная администрация в Херсонской области приняла решение перенести свою «административную столицу» в Геническ, заявил так называемый «пресс-секретарь заместителя председателя регионального правительства» Александр Фомин российским СМИ.

«На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти», - сказал он.