Politico: Иран нацелился на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии
Иран планирует напасть на Саудовскую Аравию, возможно, нацелившись на энергетическую инфраструктуру, пишет издание Politico.
«Цель двух американских бомбардировщиков B-52, летевших вчера на Ближний Восток, состояла в том, чтобы продемонстрировать мощь Ирану. Официальные лица США и Саудовской Аравии следят за растущей иранской угрозой. Их беспокоят действия Ирана в регионе, в том числе поставка беспилотников в Россию», - говорится в публикации.
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