Спецпредставитель президента рассказал, какие рабочие места создадут в Карабахе

Самый главный фактор – создать на освобожденных землях Азербайджана рабочие места, которые помогут интегрировать эти территории в экономику не только Азербайджана, но и региона в целом, заявил спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабах ский экономический район, Эмин Гусейнов в интервью российским СМИ.

«Для этого были созданы два промышленных парка. Один - в Восточно-Зангезурском регионе, в Аразской долине Джебраильского района. А основной промышленный парк находится в Агдаме. Там уже под руководством Министерства экономики проводятся масштабные работы, заявлено 14 резидентов, трое из которых приступили к строительству своих заводов. Именно эти предприятия станут создавать рабочие места для населения города. Если говорить об отраслях, то это традиционное для Азербайджана сельское хозяйство. Кроме того, в Агдаме всегда была развита обрабатывающая промышленность. Если мы сумеем создать условия для частного сектора и фермеров в сельском хозяйстве, то сможем развивать обрабатывающую отрасль», - сказал Гусейнов.

Он также отметил, что правительство Азербайджана привлекает частный сектор для реализации технически сложных проектов: «Наиболее актуальны сейчас государственные контракты по части реализации технически сложных проектов. Мы неоднократно предлагали это частному сектору, в том числе иностранным инвесторам. Естественно, у нас есть широкий список компаний, которые изъявили желание работать: более 1,5 тысячи организаций обратились в Минэкономики, желая принять участие в восстановительных работах. Эти списки детально изучаются», - сказал спецпредставитель президента.