Салливан: Россия ведет себя несерьезно

Советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что окончание войны зависит в первую очередь от России. Об этом пишут зарубежные СМИ.

Вместе с тем, отметил Салливан, Москва «не совсем серьезно» готова к переговорам, пока настаивает на законности попытки аннексировать украинские территории.

«Все статьи в прессе о том, когда Украина пойдет на переговоры, упускают из виду то, что Россия даже в последние 24 часа делает диковинные заявления о захваченных территориях, включая ту территорию, которую они только что покинули», - сказал он.

По словам Салливана, США продолжат прилагать усилия, чтобы Украина имела вооружения для участия в боестолкновениях.

«Позиция США не меняется, остается такой же, как и шесть месяцев назад. Мы будем делать все возможное, чтобы позиция Украины на полях сражений укреплялась», - сказал он журналистам на борту президентского самолета.