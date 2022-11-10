NY Times: Украина не желает останавливаться

Украина сигнализирует, что не желает останавливаться и продолжит наступление, несмотря на разговоры о затишье, пишет The New York Times.

«По данным издания, «есть все больше намеков от войск на местах и близких к ним добровольцев», что украинцы готовятся к новому сухопутному наступлению на юг через Запорожскую область в сторону Мелитополя, бросая вызов России, удерживающей всю южную территорию.

«Думаю, будут контратаки и на других направлениях, чтобы противник не успел перебросить резервы и заблокировать удары», - сказал командир противотанкового подразделения, обороняющего боевой город Бахмут Михейченко.