Эмин Гусейнов рассказал, какие проекты в Карабахе реализуют иностранные компании

«Как мы убедились за 44 дня войны в Карабахе, не у всех стран было доброе отношение к Азербайджану. Многие относились к нам предвзято и не поддержали нас. Поэтому один из основных критериев - сотрудничество с братскими и близкими нам странами. Главный наш принцип — в те сферы, где азербайджанские компании успешны, мы не привлекаем иностранных инвесторов и компании. Мы их привлекаем в те сферы, где мы испытываем определенные технические сложности. Например, дорожными проектами в Карабахе занимаются азербайджанские компании. Но вот строительство тоннелей — достаточно сложный проект, в котором нам нужна сложная специфическая помощь. Такого рода проекты хорошо делают турецкие компании. Также в некоторых городах был запущен проект по созданию мемориальных комплексов, посвященных победе во Второй Карабахской войне. В их число входит создание музеев под открытым небом, музея оккупации, музея Победы. Во многих таких проектах задействованы итальянские компании, которые специализируются на этом.

В наших промышленных парках есть резиденты с иностранным капиталом из ОАЭ. К умным селам проявила большой интерес словацкая компания, которая строила подобные поселки в других местах. Особый интерес проявляет Япония, которая помогла в разработке зеленой зоны в новом поселке. Для нас это новое направление, имеющее огромные масштабы. Это не единичные проекты. Нам важно контролировать процесс таким образом, чтобы мы оптимально использовали государственные средства, но при этом обеспечивали с помощью инвестиций и скорость, и качество проектов», - сказал Гусейнов.