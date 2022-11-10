Данилов заявил, что Киев не будет замораживать конфликт: мы не холодильная камера

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона заявил, что Украина не планирует «замораживать» войну после деоккупации Херсона.

«Мы не можем ничего замораживать. Мы не холодильная камера. Мы должны освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года. Ни одной остановки мы пропускать не можем, потому что там наши люди, мы видим, как они страдают...

Задача президента - освобождение всех наших территорий от террористов и оккупантов», - сказал он.

По словам Данилова, «последние 7-8 заседаний Ставки президента Украины были посвящены херсонскому направлению и теперь об этом уже можно рассказать».