США и Евросоюз хотят бойкотировать Россию на саммите G20

Великобритания и страны Евросоюза планируют бойкотировать выступление российской делегации G20 на Бали. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники.

По их данным, участники делегаций Великобритании и ЕС отнесутся к главе МИД России Сергею Лаврову пренебрежительно. Также они ведут работу с представителями других стран о необходимости создания видимости изоляции России.

Как утверждают источники, работе российской делегации будет устроен бойкот. Так, делегации стран Запада будут выходить из зала во время выступлений российских представителей.

Таким образом, Лондон и Брюссель хотят продемонстрировать осуждение России из-за войны в Украине.