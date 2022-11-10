В «Азеригаз» сообщили о завершении подготовки к зимнему сезону

Этой зимой абоненты будут обеспечены природным газом в более комфортной и безопасной форме, сообщил глава отдела по связям с общественностью ПО Эльданиз Велиев на акции «Открытая дверь».

По словам Велиева, если учесть проделанную работу по подготовке к осенне-зимнему сезону, то об этом можно говорить с полной уверенностью. Он также сообщил, что сегодня была осуществлена серьезная работа по проверке герметичности газопроводов:

«Были проверены все несущие линии «Азеригаз». На всех газопроводах, где возникли проблемы с герметичностью, осуществили ремонтные работы. В связи с ремонтом и заменой газопроводов, находящихся в эксплуатации и вызывающих определенные проблемы, в этом году мы завершили строительство около 60 000 погонных метров газопроводов, и проблемы с герметичностью полностью устранены».

Начальник Бакинского регионального департамента по эксплуатации газа Рауф Ахмедов отчитался о завершении работ по подготовке к зимнему сезону. По его словам, с газоснабжением Баку нет никаких проблем: «С наступлением холодов наблюдается рост количества жалоб, поступающих от абонентов. В течение 1 недели поступили 1744 жалобы по поводу проблем с давлением газа, проведена соответствующая работа для их устранения. Количество жалоб уже значительно сократилось. Ежедневно поступает 100-150 обращений», - сказал Ахмедов.